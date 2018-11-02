Atina-Üsküp seferleri 12 yıl aradan sonra yeniden başladı

Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorunu nedeniyle 12 yıl önce durdurulan uçak seferleri yeniden başlatıldı. İki başkent arasındaki Olympic Air tarafından düzenlenen yaklaşık bir saatlik ilk uçuş, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos ve Makedonya Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani'nin katılımıyla gerçekleşti.

Atina'ya makam aracıyla gelen Osmani, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki uçuşların başlamasının stratejik işbirliğinin simgesi olduğunu belirterek "Yunanistan, Avrupa yolunda Makedonya'nın en yakın müttefiki olacak." ifadelerini kullandı.

Osmani, ayrıca, "isim sorununun" aşılması amacıyla varılan Prespa Anlaşması kapsamında Anayasa değişikliklerinin Makedon Meclisi'nden geçirilerek yıl sonuna kadar tamamlanmasını umduklarını kaydetti.

Katrougalos da anlaşma ile iki ülke arasında sürüncemede bulunan bir diğer sorunun da çözüldüğünü ifade ederek bu durumun Balkan ülkelerinin istikrarına katkıda bulunduğunu söyledi.

Uçak seferleri, 2006 yılında Üsküp'teki havalimanının isminin "Büyük İskender" olarak değiştirilmesinin ardından Yunanistan'ın tepkisiyle durdurulmuştu.