Atina ve Kıbrıs Rum tarafı arasında ortak çizgi

Nikos Hristodulidis ve Kiriakos Mitsotakis'in dün Atina’da gerçekleştirdikleri görüşmede, Kıbrıs Rum tarafı ile Yunanistan’ın milli konulardaki çizgi ve hedeflerinin ortak olduğu teyit edildi.



Hristodulidis “Önümüzdeki hafta New York'ta birlikte olacağız, kritik bir hafta… Belirlediğimiz yolda sözlerle değil icraatlarla devam edeceğiz. Müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulları yaratacağız” dedi.



Mitsotakis “Atina ve Lefkoşa, her zaman olduğu gibi Kıbrıs sorununda ortaya çıkan gelişmeler ışığında adımlarını koordine ediyorlar” dedi. Yunanistan hükümeti, müzakerelerin, üzerinde mutabık kalınan çerçeve ve Güvenlik Konseyi kararları temelinde, Crans-Montana'da kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlatılmasına ilişkin Kıbrıs Rum tarafının tutumunu tamamen desteklemektedir.



Türk tarafının olumsuz tutumuna rağmen, Atina ve Kıbrıs Rum tarafının, Ankara'nın 4+1 görüşmesine yönelik talebini reddederek üçlü bir görüşmenin planlanması için baskı yapmaya devam ediyor. Hristodulidis “Defalarca söyledim ve bunda ciddiyim, bizim için mevcut durum, Kıbrıs sorununa çözüm değildir” dedi.



Kıbrıs Türk tarafının New York'taki temasların tek hedefinin iki devletli çözümün desteklenmesi olduğu ısrarla vurgulanıyor. Tatar'ın yakın çalışma arkadaşı Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı açıklamada, geri adım atılacağı konusunda sinyali vermedi. Hasipoğlu “Bizim ayrı bir egemenliğimiz var. Kıbrıs Türk halkı 21 Eylül'de iradesini, egemenliğini, kendi kendini yönetme hakkını tüm dünyaya yeniden ilan edecektir, liderimiz bunu yapacaktır” dedi.

