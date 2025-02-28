Atina'da ortalık karıştı, göstericiler sokakları savaş alanına çevirdi!

Yunanistan’ın başkenti Atina ve diğer büyük şehirlerde, iki yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren faciasının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gösteriler, polisle protestocular arasında sert çatışmalara sahne oldu.

Yunanistan’da 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren faciasının yıl dönümünde düzenlenen anma etkinlikleri, ülke genelinde protestolara dönüştü. Atina ve Selanik başta olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen göstericiler, hükümeti sert bir dille eleştirirken, polisle protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

PARLAMENTO ÖNÜNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Atina’daki Sintagma Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, hükümeti protesto ederek "İstifa edin" sloganları attı. Göstericiler, hayatını kaybeden 57 kişi için Parlamento binası önünde oturma eylemi gerçekleştirirken, polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Gösterilerin ardından başkent ve Selanik'te şiddet olayları patlak verdi. Panepistimiou Caddesi boyunca çöp kutuları ateşe verilirken, çevik kuvvet polisleri Zappeion yakınlarında taş atan protestoculara sert müdahalede bulundu. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE SERT TEPKİ

Ana muhalefet partisi Yeni Sol’un lideri Alexis Charitsis, “Bugün halkımız demokrasimiz için tarihi bir gün yaşadı. Miçotakis hükümetine güvensizlik oyunu verdi. Polis güçlerini geri çekin ve istifa edin” açıklamasında bulundu.