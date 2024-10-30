Atina'dan Akdeniz’de gerilimi artıracak adım

Lozan Anlaşması'na göre silahlanma ve imara açılması mümkün olmayan Ada’ya İskele inşa edildi

Yunanistan, Antalya’nın Kaş ilçesine sadece 1,5 kilometre uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) Adası yakınlarındaki Karaada (Ro) kayalıklarına iskele yapıp bölgeyi imara açtı.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre üç ay önce düzenlenen törenle feribot seferlerini başlatan Atina bu kez de Kızılhisarlı adasının doğusunda bulunan, yerleşimin olmadığı ve çivi dahi çakılmaması gereken Çamada’ya (Strogyli) iş makinalarını çıkartarak asfalt yol yapmaya başladı.

Yunanistan Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 1,5 kilometre uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) Adası yanındaki Ro (Karaada) kayalıklarına feribot iskelesi yaptı.

Lozan Anlaşması'na göre silahlandırılması ve imara açılması mümkün olmayan adalar sınıfındaki adaya yapılan iskelenin ardından Dodekanisos Seaways katamaran yolcu gemisi düzenlenen tören ile ilk seferini yaptı.

18 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen törende Güney Ege Eyalet Başkanı Giorgos Hatzimarkos ve İdari Reformdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Haroula Yasirani ile bir grup turist de katıldı. Grup, kayalıklara inerek gezinti yaptı.

Güney Ege Bölgesi Valiliği tarafından bu kez de yine kaş ilçesine 1600 metre uzaklıktaki Çamara (Strogyli) önceki gün feribotlarla iş makinaları, asfalt dökme araç ve gereçleri getirildi.

Çivi dahi çakılmaması gereken kayalık adaya asfalt yol yapımına başlandı.

Güney Ege Eyalet Başkanı Giorgos Hatzimarkos yaptığı açıklamada adaya tarihinde ilk kez yol yapımına başlandığını belirterek "Yunan topraklarının en doğusunda olan bir yer tarihinde ilk kez yola kavuşuyor. 3 metre genişliğinde yapılan yol kasım ayının sonunda tamamlanacak. Bu inşaattı üç gün önce milli bayramın hemen ardından başlattık. Uygulanması imkansız olan projelerden biriydi, bütçesi küçük ama değeri büyük bir proje" dedi.

Hatzimarkos, şunları söyledi:

Milli kutlamanın ertesi günü bize devam etmemiz için gereken gücü veren çalışmalar, anavatan kavramına hizmet eden çalışmalardan biridir. Uygulanması imkansız görünen projelerden biri. Bütçesi küçük ama değeri büyük bir proje... Strogyli, birkaç yıl önce üzerine iskele inşa ettiğimiz bir ada ve o zaman verdiğimiz kararlılığı, her zaman bölgemizin ve Yunanistan'ın küçük adacık coğrafyasına yakın olma taahhüdünü bugün de sürdürüyoruz. Strogyli, tarihinde ilk kez bir karayolu ağına kavuşuyor. Yakın zamanda adayı ziyaret edip tepesine araçla çıkabileceğiz. Ülkemizin zirvesinde. Planladığımız ve hayata geçirdiğimiz bütçedeki en küçük projelerden biri, zorluğu en büyük projelerden biri, kalbimizde kapladığı yerin en büyüklerinden biri, çünkü orada atıyor. Ro adacığına liman inşaatının hemen ardından, Kastellorizos'un (Kızılhisarlı) kolyesini oluşturan adaları gururla süslemek için Strogili'de bir yol ağı inşa ediyoruz.