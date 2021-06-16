Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Atiye dizisinin 3. Sezonu için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Fantastik hikayesiyle Türk yapımları arasında farklı bir yere sahip olan Atiye’nin yayınlandığı Netflix’ten Atiye hayranları için müjdeli haber geldi. Atiye’nin sabırsızlıkla beklenen 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı…

Mehmet Günsür ve Beren Saat’in başrollerini paylaştığı Atiye, 3. sezonuyla çok yakında hayranlarının karşısında olacak. Aralık 2019’da ilk sezonuyla izleyicisinin büyük beğenisini kazanan Atiye’nin 2. Sezonu Eylül 2020’de seyircisiyle buluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Atiye’nin 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı…

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Atiye dizisinin 17 Haziran 2021'de Netflix'te prömiyer yapacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama Netflix Türkiye tarafından geldi. Söz konusu açıklamada Atiye'nin son sezonuyla 17 Haziran'da Netflix'te yayınlanacağı duyuruldu. Bunun ardından Atiye'nin 3. sezon fragmanı yayınlandı.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Atiye, İstanbul’da yaşayan, sevgili Okan ve ailesi ile sıcak bir ilişkisi olan genç bir kadındır. Çocukluğundan beri resme karşı ilgi duyan Atiye, hayalindeki işi yapmaktadır ve bir sergi için hazırlanmaktadır. Ancak farkında olmadan kendini bildi bileli bir sembol çizmektedir ve tablolarında da sık sık bu sembolü resmetmektedir.

Atiye'nin sebebini bilmeden çizdiği sembolün Göbeklitepe'de yapılan kazılarda ortaya çıkmasıyla olayların gidişatı garip bir hal almaya başlar. Atiye çocukluğundan beri çizdiği sembolün Göbeklitepe kazısı sırasında çıkmasının bir anlamı olduğunu düşünerek bu olayın üzerine gitme kararı alır. Atiye'nin bu yolculuktaki yardımcısı ise, Göbeklitepe'de kazı yapmakta olan arkeolog Erhan olur. Arleolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki ilişkiyi netliğe kavuşturmaya çalışır.

ATİYE DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Beren Saat: Atiye

Melisa Şenolsun: Cansu, Elif

Mehmet Günsür: Erhan

Metin Akdülger: Ozan

Deniz Işın: Woman

Hazal Türesan: Hannah

Tim Seyfi: Serdar

Başak Köklükaya: Serap

Meral Çetinkaya: Zühre

Sibel Melek: Seher

Civan Canova: Mustafa

Fatih Al: Nazım

Cezmi Baskın: Öner

Sedat Kalkavan: Akrep

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16/06/2021 18:02