Atla gezerken gölete düşüp boğuldu

Diyarbakır'da atla gezerken göle düşerek kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde atıyla gezerken gölete düşen genç boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Necati Kahraman (20) ilçeye bağlı İncehıdır Mahallesi Sultantepe mevkisinde göletin kenarında atı ile gezerken dengesini kaybederek suya düştü.



Bir süre sonra gözden kaybolan Kahraman'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerce yapılan aramada cesedine ulaşıldı.



Kahraman'ın sudan çıkarılan cesedi Ergani Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.