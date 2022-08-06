Atlantik'te büyük kasırga tehlikesi! Bir ülkeyi yok edebilir

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yaptığı tahmin güncellemesine göre, yaklaşmakta olan Atlantik kasırga mevsimi başlangıçta tahmin edildiği kadar şiddetli olmasa da olağandışı bir şekilde aktif olmaya devam edecek.

NOAA, ABD kıyılarını vuran kasırgaların yaklaşık olarak vereceği hasar tahminini hesaplarken son 2 senede büyük hatalar yaptı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi çalışanları kendilerinin bu yanılmada paylarının olduğunu düşünse de son iki senedir kasırga mevsimi benzeri görülmemiş bir sertlikle geçti.

Öngörülemeyen kasırgaların yaşandığı 2020-2021 sezonunda bilinen 21 kasırga türünden olmayan rüzgarlar ABDlileri vurdu.

NOAA bilim adamları yaptıkları uyarıda, 2022 kasırga sezonunun son iki mevsimdeki aşırı aktif kasırgaların bu sezonki kasırgaların yanında güçsüz kalcağını tahmin ediyor.

NOAA'ın yaklaşan kasırga mevsimi tahminleri; Kasırga, yüzde 30 normal seyredecek ve yüzde 10'normalin altında olacak ya da yüzde 60 daha sert geçecek.

Bu sezon yüzde 70 adları bilinen 14 ile 20 fırtınanın görülecek, fırtınalardan 6 ile 10'u kasırga olacak ve bunlardan 3 ya da 5'i yoğunlaşarak Kategori 3 veya daha büyük büyük kasırgaya dönüşecek.

Daha sezonun başında Atlantik'te şimdiye kadar üç adlandırılmış fırtına oldu.

Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, tipik bir Atlantik kasırga sezonunda 14 adlandırılmış fırtına, yedi kasırga ve üç büyük kasırga yaşanır.

NOAA'nın önde gelen mevsimlik kasırga tahmincisi Matthew Rosencrans, "Bir ülkeyi mahvetmek için sadece bir fırtına yeterlidir" dedi.

Tropikal fırtınalar ve Ida Kasırgası gibi ani sel baskınlarına neden olan büyük doğa olayları Amerika Körfezi boyunca devam ederek binlerce kişinin ölmesine neden oluyor.

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06/08/2022 18:27