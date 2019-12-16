Atlas Global’den yeni açıklama!

Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.

Atlas Global Havayolları, internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, bugün itibariyle rezervasyon portalının hizmete açıldığı belirtildi.

HAVAYOLU TARAFINDAN YAPILAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE;

* Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15'de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

* 26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya [email protected] adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz.

* Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır.

16/12/2019 20:43