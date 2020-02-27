Atlas Rüstemoğlu’nun ailesi eylem yaptı

Hastaneden taburcu edildikten sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ailesi bugün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Atlas'ın ölümüne dair raporu talep eden aile aynı zaman da Sağlık Bakanı'nın da açıklama yapmasını istedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak dün şu açıklamayı yapmıştı

Atlas Rüstemoğlu’nun vefatı ile ilgili yapılan otopsi ve inceleme raporu daha önce tahkikat memuruna iletilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Adli Tıp Kurumuna gönderilen doku örnekleri ve toksikoloji inceleme sonuçları 26 Şubat Çarşamba 2020 tarihinde bakanlığımıza ulaştırılmıştır.

Belgeler elimize ulaşır ulaşmaz aynı gün içerisinde bakanlığımız bu raporları Polis Genel Müdürlüğü’ne iletmiştir.

Yaşanan süreç içerisinde bakanlığımız herhangi bir bulguyu ya da olayı gizli tutmamış, geciktirmemiştir.

Belgeler adli makamlara ulaşmış olup yapılacak tahkikatın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

27/02/2020 15:10