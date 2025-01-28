Atlas Sazak, KKTC'yi Başarıyla Temsil Ederek 2. Oldu

Adana'da düzenlenen 6. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda, KKTC'yi temsil eden genç piyanist Atlas Sazak, öğretmeni Yuliya Yılmaz ile birlikte katıldığı ilk yarışmada büyük bir başarı elde etti. Yarışmanın A kategorisinde yarışan Sazak, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 2. olarak KKTC'yi gururlandırdı. Jürinin KKTC Devlet Sanatçısı Rüya Taner, Prof. Eser Bilgeman, Prof. Ülviyye Akbaş, Prof. Gökhan Aybulus, Doç. Cem Babacan ve Emre Şen'den oluştuğu yarışma, Türkiye'nin en prestijli piyano etkinliklerinden biri olarak biliniyor.