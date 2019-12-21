Atlasglobal uçuşlarına yeniden başladı

26 Kasım 2019'da bir SMS ile biletli tüm yolcularına duyuru gönderen Atlasglobal finansal sorunlar nedeniyle tüm uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı. Hemen arkasından çalışanlarına gönderdiği mesajla nöbetçi personel hariç tüm çalışanlarını da izne çıkaran Atlasglobal bugün saat 11:15 itibariyle yeniden uçuşlara başladığını açıkladı.

ATLASGLOBAL'DEN BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edilmişti.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya [email protected] adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedilmişti.

UÇUŞLAR NEDEN DURMUŞTU?

26 Kasım'da gece yarısı Atlasglobal tarafından biletli müşterilerine gönderilen mesajda şöyle denilmişti:

Sayin Yolcumuz, 26 KASIM 2019 itibariyle 21 Aralik 2019 tarihine kadar gecici sureyle operasyonlarimiza ara verilmistir. Bu sebeple ucusunuz iptal edilmistir. Konu ile ilgili sorularinizi ve taleplerinizi [email protected] e-mail adresine pnr numarasiyla birlikte iletebilirsiniz.

Uçuşların iptal edilmesinin ekonomik nedenlerden kaynaklı olduğunu belirten Atlasglobal yönetimi yaptığı açıklamada, "Yaşanan olumsuzluklara rağmen, Havayolumuz tarafından alınan yeni stratejik kararlar çerçevesinde 2018 yılı ikinci yarısında toparlanma sürecine girilmiş ve operasyonlarımız tekrar kar eder hale getirilmiştir. Ancak yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekenomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, Havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Atlasglobal'de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanların büyük bir kısmı izne çıkarıldı. Firma çalışanlarına attığı mesajda, nöbetçi personel haricindeki tüm çalışanların 16 Aralık Pazartesi tarihine kadar 'izinli' sayılacağını belirtmişti.

21/12/2019 12:29