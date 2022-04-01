Atleks Sanverler Ortaokulu'ndan KTFF'ye ziyaret

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01/04/2022

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Atleks Sanverler Ortaokulu'ndan KTFF'ye ziyaret

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Ortaokullararası Futbol Şampiyonası'nda KKTC şampiyonu olan Atleks Sanverler Ortaokulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti. Türkiye Manisa'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Atleks Sanverler Ortaokulu'na başarılar dileyen ve şampiyonluklarından dolayı kutlayan Sertoğlu, "Futbolu böylesine seven gençleri burada ağırlamak güzel. Atleks Sanverler Ortaokulu güzel bir başarı yakaladı. Dilerim bundan sonraki yaşamlarında da bu gençlerimiz gerek spor hayatlarında, gerek eğitim hayatlarında gerekse de özel hayatlarında başarılı olurlar."dedi. Kıbrıs Türk gençliğinin sporun hangi dalı olursa olsun içerisinde olması gerektiğini belirten Sertoğlu genç futbolculara hitaben, "Futboldan, spordan kopmayın. Çünkü hem bu ülke sporunun hem de toplumumuzun buna çok ihtiyacı vardır"dedi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'na ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi de eşlik etti.

 

01/04/2022 17:35
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TAGS: Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan KTFF’ye ziyaret
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