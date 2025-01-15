Atlen Ekren son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kaza nedeniyle hayatını kaybeden Atlen Ekren için çalıştığı yer olan 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde tören yapıldı.

Törende konuşan Başhekim Baş Yardımcısı 112 Hızır Sorumlusu Dr. Hasan Birkan, hep birlikte onu anmaya çalışacaklarını, onun hakkında bu süre zarfında biriktirdiği tüm güzellikleri konuşmaya çalışacaklarını belirtti.

Çalışma arkadaşı Neşe Tunççağ da, Atlen Ekren’in yıllarca özverili bir şekilde çalıştığını belirtti ve onu kaybetmekten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hemşireler Birlik Başkanı Ali Özgöçmen de ani ve beklenmedik kayıpların acı ve üzüntü verici olduğunu kaydederek, tüm camiaya başsağlığı diledi.

112 Hızır Sorumlu Doktoru Uğur Özkula da, Atlen Ekren’in sevilen bir kişi olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, böyle günlerde konuşmanın zor olduğunu ifade etti.

Merhum Atlen Ekren’in birçok kişinin hayatına dokunduğunu belirten Dinçyürek, ailesine başsağlığı diledi.

Atlen Ekren’in cenazesi ikindi namazına mütekakip Ardahan köyünde defnedildi.