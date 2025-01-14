Atlen Erken için 112 Acil Servis Komuta Merkezi’nde tören düzenlenecek

Çayırova-Büyükkonuk anayolunda dün akşam yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Atlen Erken için Lefkoşa 112 Acil Komuta Merkezi’nde tören düzenlenecek. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Erken’in mesai arkadaşları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan 112 Acil Komuta Merkezi’nde saat 11.30 sıralarında bir tören düzenlenecek.

Ercan 112’de görev yapan Atlen Erken, yüzlerce hastaya umut olmuş çevresi ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen bir isimdi.

Erken’in cenazesi ise Ardahan Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ardahan Mezarlığı’nda defnedilecek.