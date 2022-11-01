Atletico Avrupa'ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Portekiz ekibi B Grubu'nu lider bitirirken, Atletico Madrid Avrupa'ya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Daniele Orsato yönetti.

Müsabaka, 2-1'lik Porto üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Taremi ve Eustaquio kaydetti.

Konuk ekibin tek sayısı, Marcano'nun ters vuruşuyla geldi.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Porto, B Grubu'nu lider bitirdi.

5 puanda kalan Atletico ise ikili averajla Leverkusen'in gerisine düştü ve Avrupa kupalarına veda etti.

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01/11/2022 22:23