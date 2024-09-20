Atletico Madrid 90'da güldü
Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Atletico Madrid, 90. dakikada bulduğu golle RB Leipzig'i 2-1 yendi.
20/09/2024
Şampiyonlar Ligi yenilenen formatıyla başladı. İspanyol devi Atletico Madrid, Alman ekibi RB Leipzig ile Metropolitano Stadyumu'nda karşılaştı.
Konuk takım Benjamin Sesko ile 4. dakikada öne geçti. Ev sahibi takım 28. dakikada Antoine Griezmann ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında sahneye çıkan Jose Maria Gimenez, Atletico'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.
Devler Ligi'nde ilk hafta maçını kazanan Atletico Madrid 3 puanı hanesine yazdırdı. RB Leipzig ise haftayı puansız kapattı.20/09/2024 10:01