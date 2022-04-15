Atletico Madrid cephesinden tepki: ''Manchester City'nin oynadığı futbol çağ dışı!''

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, 0-0 berabere kaldıkları Manchester City maçının ardından İngiliz devinin oynadığı futbolu çağ dışı olarak nitelendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Etihad'da 1-0 yenildiği Manchester City ile sahasında 0-0 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın son dakikalarında tansiyon yükselirken Atletico'dan Felipe'ye kırmızı kart çıktı. Taraftarlar, oyunu soğuttukları gerekçesiyle City'li futbolcuları uzun süre alkışlarla protesto etti.

2002'den bu yana Atletico Madrid'in başkanlığını yapan Enrique Cerezo, City'nin Wanda Metropolitano'da oynadığı futbolu çağ dışı olarak değerlendirdi.

Enrique Cerezo neler söyledi?

Atletico Madrid Başkanı Çerezo, 0-0'lık beraberliğin ardından Marca'ya konuştu.

"Biraz şansla yarı finale çıkabileceğimiz bir maçtı. Golü atıp uzatmaya götürecek kadar şanslı değildik

Hücumda iyi bir oyun sergiledik. City ise çağ dışı bir futbolla savunma yaptı. Gol yememek için kalenin önüne duvar ördüler. Herkes gördü. City tamamen savunmaya çekildi. İkinci yarıya kalemize sadece bir kere geldiler.

Diego Simeone sportif ve insani açıdan eleştirilemez bir isim. Hikayesi ortada, o bir winner ve istediği kadar bizimle olacak."

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15/04/2022 09:15