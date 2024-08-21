Atletico Madrid, Chelsea'den transferi resmen açıkladı
Atletico Madrid, Chelsea'den Conor Gallagher'ı renklerine bağladığını açıkladı. İspanyol ekibi, 24 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
21/08/2024
Atletico Madrid, Chelsea'den Conor Gallagher'ı renklerine bağladığını açıkladı. İspanyol ekibi, 24 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Uzun süredir beklenen Conor Gallagher'ın Chelsea'den Atletico Madrid'e transferi gerçekleşti. İspanyol ekibi, Gallagher'ı kadrosuna kattıklarını resmen açıkladı.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Atletico Madrid transfere ilişkin yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Atletico Madrid, Gallagher'in transferi için Chelsea'ye 42 milyon euro ödedi.
CHELSEA KARNESİ
Conor Gallagher, Chelsea formasını 95 kez giydi. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.