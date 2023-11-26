LaLiga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, konuk ettiği Mallorca'yı tek golle geçti.



Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından 64. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle öne geçen Atletico Madrid, kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.



Ligdeki 10. galibiyetini elde eden Diego Simeone'in öğrencileri, puanını 31'e yükseltti. Küme düşme hattında yer alan Mallorca ise 9 puanda kaldı.



İspanya LaLiga'da gelecek hafta Atletico Madrid, Barcelona'ya konuk olacak. Mallorca ise sahasında Alavesi'i ağırlayacak.

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