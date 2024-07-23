Atletico Madrid, Morata'nın yerini LaLiga'dan dolduruyor

İspanya LaLiga'da Atletico Madrid, Milan'a transfer olan Alvaro Morata'nın yerine Girona'dan Artem Dovbyk'i transfer etmek istiyor.

LaLiga'da geçtiğimiz sezon Girona formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Artem Dovbyk, Atletico Madrid'in Transfer listesinde yer alıyor.



Marca'nın haberine göre Atletico, Milan'a tranfer olan Morata'nın yerine Dovbyk'i kadrosuna katmak istiyor.



Dovbyk'in Atletico Madrid'in 1 numaralı hedefi olduğu ve transferin tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi.

LALIGA'DA GOL KRALI OLDU

Girona'ya 2023/24 sezonunda imza atan Artem Dovbyk, geride kalan sezonda LaLiga'da gol kralı oldu.



Sezonu 24 golle tamamlayan Dovbyk, gol krallığında zirvede yer aldı.



Dovbyk, geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alırken Şampiyonlar Ligi'nde 1 kez ağları havalandırdı. Ukraynalı golcü sezonu 10 asistle tamamladı.