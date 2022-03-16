Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Atletico Madrid ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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16/03/2022

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Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş karşılaşması oynandı.

İngiltere'nin Manchester United takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.

Atletico Madrid, Lodi'nin 41. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak tur biletini aldı.

Diğer maçta ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.

Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı.

16/03/2022 09:41
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TAGS: Atletico Madrid, Benfica UEFA Şampiyonlar
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