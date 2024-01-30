Atletico Madrid yeni orta sahasını duyurdu

Atletico Madrid, orta sahasını Arthur Vermeeren'le güçlendirdi.



İspanyol ekibinden yapılan açıklamada genç futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, "Başkanımız Enrique Cerezo, Belçikalı milli orta saha oyuncusuna yeni formasını hediye etti." ifadeleri yer aldı.

ARTHUR VERMEEREN KİMDİR?

Futbol kariyerine Belçika'nın Lierse SK'nın altyapısında başlayan genç futbolcu, sonrasında Antwerp'e transfer oldu.



2022/23 sezonunda Antwerp'te A Takıma yükselen Vermeeren, bu sezon 32 maçta süre aldı.



Forma giydiği karşılaşmalarda 2 gol kaydeden 18 yaşındaki orta saha, 6 asist yaptı.

Atletico Madrid'in paylaşımı: