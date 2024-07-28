Artem Dovbyk'le anlaşamayan Atletico Madrid, listesindeki diğer adaylara yöneldi. Alexander Sörloth, Viktor Gyökeres ve Jonathan David Atletico Madrid'in gündemindeki isimler.

Alvaro Morata'nın ayrılığı sonrası forvet arayışlarını sürdüren Atletico Madrid'de Artem Dovbyk'le anlaşma sağlanamadı.

Geçtiğimiz sezonu LaLiga'da Girona ile gol krallığı yaşayan Dovbyk'le maaş konusunda anlaşamayan Atletico Madrid, forvet transferi için B planına yöneldi.

AS'ta yer alan haberde Atletico Madrid'in listesinde 3 isim olduğu ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

LİSTEDE 3 GOLCÜ

Haberde Atletico Madrid'in transfer listesindeki isimlerin Alexander Sörloth, Viktor Gyökeres ve Jonathan David olduğu ifade edildi.

Sörloth'un serbest kalma bedelinin 38 milyon euro olduğu ve Atletico Madrid'in Dovbyk için ödeyeceği bonservis bedeline yakın olduğu kaydedildi.

Avrupa'da geçtiğimiz sezona damga vuran bir diğer isim Viktor Gyökeres de Atletico Madrid'in listesinde yer alıyor. Transfer döneminin başında golcü oyuncu içib 100 milyon euroya yakın bir bonservis talep edilirken bu tutarın düşmesi halinde İspanyol ekibinin hamle yapabileceği belirtildi.

Atletico Madrid'in listesindeki bir diğer aday ise Jonathan David. Lille'le kontratı gelecek yaz sona erecek golcü oyuncuyla Avrupa'dan birçok takım ilgileniyor.

David, henüz Lille'le sözleşme yenilemezken anlaşma sağlanaması halinde gelecek yaz takımdan bonservis bedeli olmadan ayrılabilir.