Atletico Madrid'in listesindeydi: Roma'dan Dovbyk için dev teklif

İtalya Serie A ekibi Roma, Artem Dovbyk için Girona'ya 32 milyon euro teklif etti. Atletico Madrid'in de listesinde olan Dovbyk'in tercihini Roma'dan yana kullandığı belirtildi.

Girona formasıyla geçtiğimiz sezon İspanya LaLiga'da gol krallığı yaşayan Artem Dovbyk'in bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Avrupa'da birçok takımın ilgilendiği golcü oyuncu için Roma, favoriler arasında yer alıyor.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Roma'nın Girona'ya 32 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirtildi.

Girona'nın talebinin serbest kalma bedeli olan 40 milyon euro olduğu ve Roma'nın teklifinin bu tutara yaklaştığı kaydedildi.

ATLETICO MADRID'İN LİSTESİNDEYDİ

İspanyol basınındaki haberlere göre Milan'a Transfer olan Alvaro Morata'nın ardından forvet arayışlarını sürdüren Atletico Madrid, Artem Dovbyk'i listesine aldı.

Ancak Dovbyk'in İspanyol ekibiyle yaptığı sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadığı ifade edildi.

Roma ve Girona arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği, transferin kısa süre içinde tamamlanabileceği belirtildi.