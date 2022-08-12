Atletico Paranaense uzatmalarda yarı final biletini aldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" olma özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek final rövanşında tek maç oynandı.



Arjantin'in La Plata şehrinde bulunan UNO Jorge Luis Hirschi Stadı'nda oynanan maçın tek golünü Paranaense'dan Vitor Roque 90+6 dakikada kaydetti ve takımını yarı finale taşıdı.



Çeyrek final ilk maçında Atletico Paranaense ile Estudiantes 0-0 berabere kalmıştı.

Libertadores'te yarı-final eşleşmeleri şöyle:

Atletico Paranaense - Palmerias

Velez Sarsfield - Flamengo

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12/08/2022 14:47