Atletico taraftarlarının Cristiano Ronaldo öfkesi

Atletico Madrid taraftarları, 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun adının takımlarıyla anılmasına tepki gösteriyor.

La Liga ekibinin taraftarları Twitter'da başlattıkları kampanya ile transferi istemediklerini belirtiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Portekizli süper yıldızı Ronaldo'nun United'dan ayrılmak istediği biliniyor. Ancak kulüp teknik direktörü Erik ten Hag, oyuncunun kalacağını açıklamıştı.

Taraftarlar öfkeli

Atletico Madrid, taraftarları yıldız oyuncunun isminin takımlarıyla anılması üzerine "Contra CR7" etiketiyle tepkilerini gösterdi.

Portekizli milli oyuncu için yorumlarda bulunan taraftarlar; transfer gerçekleşirse üyeliklerini iptal edecekleri, maçlara gitmeyecekleri ve takımı desteklemeyi bırakacakları gibi yorumlarda bulundular.

İşte bazı yorumlar;

"Ronaldo gelirse iki üyeliğimi de iptal ederim. Burası akıl hastanesi değil."

"Cristiano Ronaldo'yla kazanacağıma, Carlos Martin'le kaybetmeyi tercih ederim."

"Sporun yerini asla marka ve ekonomik getirilere bırakmayız."

"Benim takımımda asla. Değerlerimiz gollerden önce gelir."

Cristiano Ronaldo, daha önce Atletico Madrid taraftarıyla Real Madrid çatısı altındayken pek çok kez karşı karşıya geldi. Özellikle Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri sonrası aralarında yaşanan gerginlik devam ediyor gibi görünüyor.

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26/07/2022 10:09