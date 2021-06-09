Atletizm babasını kaybetti

Beden Eğitimi Öğretmeni Orhan Demircan (Fundo) hayatını kaybetti

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09/06/2021

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Atletizm babasını kaybetti

Beden Eğitimi Öğretmeni Orhan Demircan (Fundo) yaşamını yitirdi. Kısa bir süre önce öğretmenlikten emekli olan Demircan, ülkede atletizm sporunun en prestijli eğitmenlerinden biri olarak biliniyordu.

Yıllarca okul sporlarında sayısız başarı elde eden, yetiştirdiği sporcuları sadece KKTC'de değil, Türkiye'de de başarılı sonuçlar elde eden Orhan Demircan, aynı zamanda genç beden eğitimi öğretmenlerinin yetişmesine de büyük katkı koydu.

Demircan, bir süredir tedavi görmekteydi.

09/06/2021 12:28
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TAGS: Orhan Demircan, Fundo
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