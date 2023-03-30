Atletizm Federasyonu gerçekleştirilecek maratonların ve eğitim çalışmaları sürdürüyor

Atletizm Federasyonu, faaliyetlerine aralıksız devam ederken yakın zamanda gerçekleştirilecek maratonların yanı sıra eğitim çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyor. Atletizmde hakem kursu başlarken, bir buçuk ay içerisinde gerçekleştirilecek üç maratonun da hazırlıkları sürüyor. Federasyon bu çerçevede tüm kurulları ile bu organizasyonların başarılı şekilde tamamlanması için yoğun mesaide çalışıyor.

Hakem kursu başladı

Federasyonun daha önce gerçekleştirileceğini duyurduğu Hakem Kursu başladı. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezi’nde başlayan kurs, 1 Nisan tarihinde tamamlanacak. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen kursta eğitimler Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Doç. Dr. Fehime Haslofça, MHK Başkanı Özgür Felek ve MHK Üyesi Hasan Başaranel tarafından verilecek.

Üç maratonda aktif görev

Federasyon aynı zamanda ülkede bir buçuk ay içerisinde gerçekleştirilecek olan üç maraton için de yoğun mesai gerçekleştiriyor. Bu maratonlar içerisinde ilk olarak 16 Nisan’da İskele’de Long Beach Run organizasyonu yapılacak. Ardından 30 Nisan’da Girne Belediyesi işbirliğinde Girne Yarı Maratonu düzenlenecek. Son olarak 14 Mayıs’ta Famagusta Marathon organizasyonu ilk kez gerçekleştirilecek.

Gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak

Yapılacak olan maratonlar içerisinde Long Beach Run ve Famagusta Marathon organizasyonlarında elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak. Federasyon, Kıbrıs Türk halkının duyarlılığının bu organizasyonlarda da kendini göstereceğine inandığını belirterek tüm halkı maratonlara katılarak destek olmaya davet etti. Bu organizasyonlara 10 binin üzerinde katılım olması bekleniyor.

Famagusta Marathon öncesi eğitim verildi

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Famagusta Maraton öncesi “Maraton Semineri” düzenlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer alan seminerde yürüyüş branşında Türkiye şampiyonluğu yaşamış, Avrupa ve Dünya yürüyüş şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, Üniversiyat, 2004 Atina Olimpiyat oyunları gibi çeşitli uluslararası spor turnuvalarında milli sporcu olarak Türkiye’yi temsil eden Dr. Yeliz Ay Yıldız eğitimci olarak yer aldı.

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30/03/2023 18:20