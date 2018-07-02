Atletizm Federasyonu nereye koşuyor - Kamil Kolcu yazdı

Sporu temeli anası her şeyidir atletizm.

Gelin görünki bizde atletizm yerlerde…

Yerin dibindedir desem daha doğru olacak.

Okul yarışlarından öteye gitmeyen bir branş.

Devlettin verdiği 220 bin TL yıllık bütçeye sahip ama Yiğitcan Hekimoğlu’nun ve antrenörü Celal Keleş’in olmaması durumunda kamuoyunda olmayacak bir branş.

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YARIŞ DÜZENLEMEYEN, kulüp sayısı azaldıkça azalan, sporcu sayısı eridikçe eriyen atletizmde federasyon yönetimi sınıfta kaldı.

Naylon kulüpler furyası halterden sonra atletizmde de devam ediyor desek yeridir.

Bu sporun lokomotif konumundaki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), atletizm şubesine kapatmayı düşünüyor.

Neden?

Çünkü yarış yok.

Kulüp yok.

Rekabet yok

Hepsinden önemlisi altyapı yok.

Atletizm Federasyonu devletten yıllık 220 bin TL temiz bütçe alıyor, YDÜ’nün bu spora harcadığı yıllık para 230 bin TL.

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Ülkede atletizmin tesisleşmesine yetişemeyen Atletizm Federasyonu, “kalıplaşmış yöneticilik anlayışı” ile çağın gerisinde kaldı.

Federasyonu arka bahçe misali yöneten zihniyet, üç santime barajı geçemeyen sporcuları dışlıyor. Barajı geçenleri Türkiye’ye getirmiyor. Bahane üstüne bahane üretiyor.

Kimse kusura bakmasın. Öyle birkaç tane yıldızlar seviyesinde yarışma, iki kulübün geçmediği müsabakalar düzenlemekle olmaz bu iş.

Yurt dışında elde ettiği başarılarla, Ercan’da Yiğitcan’ı karşılamakla da olmaz.

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Federasyon yöneticileri oturacak, bu branşın gerileme nedenlerini araştıracak, bulacak ve yol haritasını çizecek.

Mesela, atletizm şurası düzenleyecek.

Bugüne kadar bu spora elit düzeyde hizmet etmiş kişileri bünyesine alacak, yararlanacak.

Öyle bu sporu çok severim, ölürüm atletizm cümleleri ile geldiğimiz nokta ortadadır.

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Spor erkin yönetimine kim geldiyse gelsin, bu spora inanılmaz yatırımlar yaptı maddi manevi destek verdi.

Atletizm Federasyonu, aldığı desteğe karşılık vermedi.

Hep söyledim, eğer son 30 yılda ortaokul-lise çağlarında 50 saniyenin yanında veya altında koşan atlet yoksa 400 metreyi sıkıntı büyüktür.