Atletizm Federasyonu salonu hizmete açıldı

Atletizm Federasyonu fitness salonunun tadilatı tamamlandı, salon sporcular ve sporseverlerin hizmetine açıldı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun fitness salonu, tamamlanan tadilat çalışmalarının ardından yeniden hizmete girdi. Atatürk Stadyumu altında yer alan ve bir süredir tadilat çalışmaları yapılarak iyileştirilen salon bugünden itibaren yeniden hizmete açıldı.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, salonun tüm sporcular ve sporseverlerin kullanımına açıldığı açıkladı. Bir süredir devam eden inşaat ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirten Sakallı, “Salonda bayağı bir toparlama yaptık. Atletizm pistinin yanında oluşu nedeniyle çocukların oradan gelip malzeme alıp, kullanmalarının yanı sıra antrenörlerden de destek alması sağlanacak. Bunun gibi projelerimizin hayata geçeceği yerdir aslında fitness salonumuz. Ayrıca bu aydan itibaren olacak okul yarışlarında da okullarımızın oradan malzeme alıp kullanmaları da mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

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31/03/2022 15:49