Atletizm Federasyonu seçimli genel kurula gidiyor
16/02/2022
KKTC Atletizm Federasyonu’nda başkan Halil Samani’nin 11 Şubat 2022 Cuma günü istifasını
sunmasıyla beraber yönetim kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı. Genel kurul
26 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde
gerçekleştirilecek.
Genel kurul açılış ve divan başkanlığının oluşumu gündem maddesi ile başlayacak. 2021
faaliyet programının okunup onaya sunulmasının ardından 2022 yılı faaliyet programı üyelere
aktarılacak. Mali raporun okunup aklanmasının ardından başkanlık seçimi gündem maddesi
sonrası görüş ve öneriler kısmı ile genel kurul tamamlanacak.
Aday olmak isteyen kişiler genel kurul tarihinden 72 saat önce federasyondan temin
edecekleri başvuru formu ile aday olabilecek.
Gündem
1. Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu
2. 2021 yılı faaliyet programının okunup onaya sunulması
3. 2022 yılı faaliyet programının sunumu
4. Mali raporun okunup aklanması
5. Başkanlık seçimi
6. Görüş ve öneriler
Tarih: 26 Şubat 2022 Cumartesi
Yer: KKTC Atletizm Federasyonu Hasan Ruso Lokali
Saat: 11.00