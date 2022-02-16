Atletizm Federasyonu seçimli genel kurula gidiyor

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16/02/2022

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Atletizm Federasyonu seçimli genel kurula gidiyor

KKTC Atletizm Federasyonu’nda başkan Halil Samani’nin 11 Şubat 2022 Cuma günü istifasını

sunmasıyla beraber yönetim kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı. Genel kurul

26 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde

gerçekleştirilecek.

Genel kurul açılış ve divan başkanlığının oluşumu gündem maddesi ile başlayacak. 2021

faaliyet programının okunup onaya sunulmasının ardından 2022 yılı faaliyet programı üyelere

aktarılacak. Mali raporun okunup aklanmasının ardından başkanlık seçimi gündem maddesi

sonrası görüş ve öneriler kısmı ile genel kurul tamamlanacak.

Aday olmak isteyen kişiler genel kurul tarihinden 72 saat önce federasyondan temin

edecekleri başvuru formu ile aday olabilecek.

Gündem

1. Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu

2. 2021 yılı faaliyet programının okunup onaya sunulması

3. 2022 yılı faaliyet programının sunumu

4. Mali raporun okunup aklanması

5. Başkanlık seçimi

6. Görüş ve öneriler

Tarih: 26 Şubat 2022 Cumartesi

Yer: KKTC Atletizm Federasyonu Hasan Ruso Lokali

Saat: 11.00

16/02/2022 17:04
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TAGS: Atletizm Federasyonu
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