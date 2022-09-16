Atletizm hakemleri kampa giriyor

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı hakemler, yeni sezon öncesi kampa girecek. Federasyon tarafından organize edilen kamp 17-18 Eylül tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı’nda yer alacak.

Düzenlenecek kampta hem hakemlerin geride bırakılan sezonda yaşadıklarının değerlendirilmesi yapılacak, hem de yeni sezona hazırlık amacıyla yeni çıkan kurallar eğitmenler tarafından aktarılacak. Kampta bilgilerin tazelenmesinin yanı sıra sezon öncesi kaynaşma da amaçlanıyor.

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16/09/2022 18:09