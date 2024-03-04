''Atletizm ile tanışma etkinliği'' düzenlendi

KKTC Atletizm Federasyonu, “Atletizm ile tanışma etkinliği” düzenledi. Etkinlik hafta sonu Attila Topaloğlu Sahası’nda yer aldı.

Federasyon Eğitim Kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça ve Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça tarafından düzenlenen, Birinci Kademe Atletizm Antrenörlüğü Kursu’nun son gününde yapılan etkinlikte çocuklar dört takım halinde ayrıldı.

Her takımdan kendilerine bir kaptan seçmeleri ve takımlarına isim bulmaları istendi. Şövalyeler, Fırtınalar, Meteorlar ve Ninjalar isimli 4 takım birbiri ile yarışarak eğlenceli zaman geçirdi ve aynı zamanda da temel hareketleri oyunlar sırasında öğrendi. Atmalar, atlamalar ve koşu parkurlarından oluşan farklı istasyonlarda hazırlanan oyunların sonrasında takım puanları ve sıralamalar açıklandı. Atletizm ile Tanışma Etkinliği, katılanlara sertifika dağıtımı ile sonlandı.

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada katılımcılara ve ailelerine teşekkür edilerek spor ile iç içe bir yaşam sürmeleri temenni edildi. Açıklamada ayıca daha fazla çocuğun atletizm ile tanışması için yıl içerisinde etkinliklerin devam edeceği duyuruldu.