Atletizm kadınlar 200 metrede ABD'li Gabrielle Thomas altın madalya elde etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 200 metrede ABD'li Gabrielle Thomas altın madalya kazandı.

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07/08/2024

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Atletizm kadınlar 200 metrede ABD'li Gabrielle Thomas altın madalya elde etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 200 metrede ABD'li Gabrielle Thomas altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 200 metrenin finalleri gerçekleştirildi.

Gabrielle Thomas 21.83'le altın madalyaya uzanırken, Saint Lucialı Julien Alfred 22.08'le gümüş, ABD'li Brittany Brown ise 22.20'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

07/08/2024 10:03
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TAGS: Atletizm kadınlar
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