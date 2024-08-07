Atletizm kadınlar 3 bin metre engellide Bahreynli Winfred Yavi altın madalya elde etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 3 bin metre engellide Bahreynli Winfred Yavi altın madalya kazandı.
07/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 3 bin metre engellide Bahreynli Winfred Yavi altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 3 bin metre engellinin finalleri gerçekleştirildi.
Bahreynli Winfred Yavi 8.52.76'lık derecesiyle Pekin 2008'de Rus Gulnara Samitova-Galkina'ya (8.58.81) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya elde etti.
Bu disiplinde Ugandalı Peruth Chemutai 8.53.34'le gümüş, Kenyalı Faith Cherotich 8:55.15'le bronz madalya kazandı.07/08/2024 10:04