Atletizm kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy altın madalya elde etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy, altın madalya kazandı.

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08/08/2024

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Atletizm kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy altın madalya elde etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.

Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.

08/08/2024 11:07
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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