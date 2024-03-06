Atletizmde 14. Hasan Ruso Yarışları başladı

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları bugün (6 Mart Çarşamba) başladı.

Her yıl okullar arası düzenlenen yarışlar öncesi hem hazırlık niteliği taşıyan, hem de uzun yılar federasyona başkan olarak önemli hizmetleri bulunan Hasan Ruso’yu anma amacı taşıyan yarışların 14’üncüsü Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alıyor

Yarın (07 Mart Perşembe) tamamlanacak yarışlarda ilkokul, ortaokul ve liselerin kız ile erkek atletleri yarışıyor. İlk gün gerçekleşen yarışlar sonunda branşlarında dereceye girenlere madalyaları Hasan Ruso’nun ailesi, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, federasyonun eski başkanları, Türkiye Atletizm Federasyonu eski MHK Başkanı Müslüm Aksakal ve federasyon yöneticileri tarafından takdim edildi. İlk gün sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Küçük Kız

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 142 Puan

2. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 127 Puan

4. Yakın Doğu İlkokulu 120 Puan

3. Necat British İlkokulu (Alsancak) 119 Puan

5. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 118 Puan

6. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 97 Puan

7. Dikmen İlkokulu 94 Puan

8. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 90 Puan

Küçük Erkek

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 117 Puan

2. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 109 Puan

3. Necat British İlkokulu (Alsancak) 97 Puan

4. Dikmen İlkokulu 95 Puan

5. Yakın Doğu İlkokulu 89 Puan

6. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 83 Puan

Yıldız Kız

1. Necat British College (Girne) 234 Puan

2. Şht. Turgut Ortaokulu 233 Puan

3. Erenköy Lisesi 228 Puan

4. Levent Kolej 215 Puan

5. Hala Sultan İlahiyat Koleji 208 Puan

6. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 201 Puan

7. Necat British College (Lefkoşa) 201 Puan

Yıldız Erkek

1. Şht. Turgut Ortaokulu 147 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 137 Puan

3. Levent Kolej 130 Puan

4. Ferdi 128 Puan

5. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 118 Puan

6. Necat British College (Girne) 111 Puan

7. Türk Maarif Koleji 101 Puan

Genç Kız

1. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 204 Puan

2. Kurtuluş Lisesi 202 Puan

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji 137 Puan

4. Ferdi 111 Puan

5. Lefkoşa Türk Lisesi 72 Puan

6. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 70 Puan

7. Ferdi 54 Puan

8. Levent Kolej 36 Puan

Genç Erkek

1. Kurtuluş Lisesi 393 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 330 Puan

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 314 Puan

4. Hala Sultan İlahiyat Koleji 299 Puan

5. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 271 Puan