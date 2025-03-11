Atletizmde 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar başladı

Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası'nın ardından kentteki incelemelerini sürdüren Bağcı ve TAF Asbaşkanı Fikret Çetinkaya, federasyonun hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Bağcı, önemli organizasyonlar düzenlediklerini ifade ederek, atletizmde başarıyı artıracak uzun vadeli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"2028 Olimpiyat Oyunları'ndan çok umutluyuz"

İlk hedeflerinin Los Angeles 2028 olduğunu dile getiren Bağcı, "Olimpiyatlara yönelik çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz orada final yarışacak birçok sporcu yetiştirmek ve finallerde yarışan sporcularımızdan madalya beklemek." dedi.

Bağcı, bazı atletizm sporcularının Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyaya yaklaştığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Paris'te çok başarılı sporcularımız vardı ama maalesef madalya alamadık. Çalışmalarımızı ve kamp programlarımızı olimpiyatlara göre hazırlıyoruz. Sporcularımızı Los Angeles'a en iyi şekilde hazırlayacağız. Şu ana kadar yapılan yarışlarda elde edilen derecelerden sporcularımızın çok iyi seviyeye gelecekleri görülüyor. O yüzden 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndan çok umutluyuz. Hedefimiz orada madalya almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

Tabandan sporcu yetiştirmeye ve tesisleşme çalışmalarına önem verdiklerini belirten Bağcı, bu konulardaki faaliyetlerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Öncelikli hedefimiz madalya"

TAF Asbaşkanı Fikret Çetinkaya da federasyonu finansal açıdan bağımsız hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Atletizmi tabana yayacaklarını dile getiren Çetinkaya, "Okulları taramamız, antrenörleri daha aktif çalıştırmamız lazım. Öncelikli hedefimiz olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında madalya." diye konuştu.

Her kesime adaletli, ön yargıyla ilerlemeyen federasyon olacaklarını anlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Sağlıktan eğitime birçok uzmanın olacağı yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Atletizmin ileri gidebilmesi maddi bağımsızlığın olması gerekiyor. Bu bağımsızlığı sağladığınızda daha iyi hareket edersiniz. Sporculara kulüplere sponsorlardan elde ettiğimiz gelirle ödül vermek istiyoruz. Federasyon planlamalarını yaparak çalışmaları rayına oturtacağız."