Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor

KKTC Atletizm Federasyonu, 2023 yılının ilk organizasyonunu yapıyor. Federasyon 5-6 Ocak 2023 tarihlerinde Atatürk Stadı’nda KKTC Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenliyor.

U14, U16, U18, U20 ve büyükler kategorilerinde yapılacak şampiyonanın teknik toplantısı 2 Ocak Pazartesi günü saat 13.00’te federasyonun fitnes salonunda gerçekleştirilecek.

Şampiyona iki ayaktan oluşacak ve lig usulü düzenlenecek. Yalızca büyükler kategorisi lig şeklinde olacak ve iki ayak sonunda oluşacak puanlamayla dereceler belirlenecek. Diğer yaş kategorileri federasyon seçme yarışları olarak değerlendirilecek.

Organizasyonun atmalar kısmı atletizme uzun yıllar hizmet veren Orhan Demircan adına gerçekleştirilecek. Demircan anısına geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Atmalar Kupası aynı zamanda Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Nurullah İvak ve Seyfi Alanya Atmalar Kupası organizasyonlarının seçmeleri olacak. Gülle, disk ve cirit atma branşları ana branş olacak ve puanlamaya dahil olacak. Çekiç atma ise tasnif dışı olacak ve puanlamaya dahil olmayacak.

Organizasyonun sprint kısmının 60 metre ve 300 metre branşları salon seçmesi şeklinde yapılacak. 100, 200 ve 400 metre, kadınlar 100 metre engelli ile erkekler 110 metre engelli branşları puanlamaya dahil branşlar olarak açıklandı.

Atlamalar kısmında sırıkla atlama kısmı tasnif dışı olacak. Uzun, yüksek ve üç adım atlama branşları ise puanlamaya dahil branşlar olacak.

Şampiyonanın U14, U16, U18, U20 yaş kategorilerinde ayrıca okulların sporcuları da katılıp yarışabilecek. Sporcular Milli Eğitim Bakanlığı lisansı ile yarışlara katılım gösterebilecek. Bu yaş kategorilerinde yarışlar federasyon deneme yarışı olarak yapılacak.

Yapılan açıklamada detaylı bilgilerin federasyonun Facebook sayfasından paylaşılacağı duyuruldu.

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01/01/2023 17:34