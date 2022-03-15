Atletizmde eğitim ve gelişim seminerleri yapılacak

KKTC Atletizm Federasyonu’nda geçtiğimiz ay Ferhat Sakallı başkanlığında göreve gelen yönetim kurulu, eğitim ve gelişim seminerlerine başlıyor. Bu çerçevede ilk olarak Çocuk Atletizmi ve Çocuk Koruma Programına yönelik panel düzenlenecek. Ardından Antrenör Gelişim Semineri ile 1. ve 2. Kademe Antrenörlük kursları gerçekleştirilecek. Ayrıca Hakem Kursu ile yeni hakemlerin yetiştirilmesi, mevcut hakemlerin de bilgilerini güncellemesi hedefleniyor.

Çocuk Atletizmi paneli

Atletizmde ilk olarak 8 Nisan’da Çocuk Atletizmi ve Çocuk Koruma Programına yönelik panel düzenlenecek. Atatürk Kongre Merkezi’nde saat 9.30’da başlayacak olan panel sonrasındaki gelişim semineri öncesinde büyük önem arz ediyor.

Antrenör Gelişim Seminer

Panelin ardından federasyon tarafından Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek. 15 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek olan seminer saat 9.30’da Atatürk Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Antrenörlük Kursu

18-30 Nisan tarihlerinde ise 1 ve 2. Kademe Antrenörlük Kursu açılacak. Teorik derslerin online, uygulamalı derslerin ise yüz yüze yapılması planlanan kursta yeni antrenörlerin camiaya kazandırılması planlanıyor.

Hakem Kursu

Atletizm Hakem Kursu’nun ise 18-21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Yeni

hakemlerin bünyeye dahil edilmesi, mevcut hakemlerin bilgilerini düzenlemesinin

hedeflendiği kursta eğitmen olarak Cengiz Çiçek ve Halil Oğuz yer alacak.

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15/03/2022 14:46