Atletizmde eğitim ve gelişim seminerleri yapılacak
15/03/2022
KKTC Atletizm Federasyonu’nda geçtiğimiz ay Ferhat Sakallı başkanlığında göreve gelen yönetim kurulu, eğitim ve gelişim seminerlerine başlıyor. Bu çerçevede ilk olarak Çocuk Atletizmi ve Çocuk Koruma Programına yönelik panel düzenlenecek. Ardından Antrenör Gelişim Semineri ile 1. ve 2. Kademe Antrenörlük kursları gerçekleştirilecek. Ayrıca Hakem Kursu ile yeni hakemlerin yetiştirilmesi, mevcut hakemlerin de bilgilerini güncellemesi hedefleniyor.
Çocuk Atletizmi paneli
Atletizmde ilk olarak 8 Nisan’da Çocuk Atletizmi ve Çocuk Koruma Programına yönelik panel düzenlenecek. Atatürk Kongre Merkezi’nde saat 9.30’da başlayacak olan panel sonrasındaki gelişim semineri öncesinde büyük önem arz ediyor.
Antrenör Gelişim Seminer
Panelin ardından federasyon tarafından Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek. 15 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek olan seminer saat 9.30’da Atatürk Kongre Merkezi’nde yer alacak.
Antrenörlük Kursu
18-30 Nisan tarihlerinde ise 1 ve 2. Kademe Antrenörlük Kursu açılacak. Teorik derslerin online, uygulamalı derslerin ise yüz yüze yapılması planlanan kursta yeni antrenörlerin camiaya kazandırılması planlanıyor.
Hakem Kursu
Atletizm Hakem Kursu’nun ise 18-21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Yeni
hakemlerin bünyeye dahil edilmesi, mevcut hakemlerin bilgilerini düzenlemesinin
hedeflendiği kursta eğitmen olarak Cengiz Çiçek ve Halil Oğuz yer alacak.