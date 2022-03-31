Atletizmde eğitimler başlıyor

KKTC Atletizm Federasyonu’nda planlanan eğitim ve gelişim seminerleri önümüzdeki hafta başlıyor. İlk olarak Çocuk Atletizmi ve Çocuk Koruma Programına yönelik panel, ardından Antrenör Gelişim Semineri ile 1 ve 2. Kademe Antrenörlük Kursları düzenlenecek. Ayrıca yeni hakemlerin yetiştirilmesi ve mevcut hakemlerin bilgilerinin güncellenmesi hedeflenen Hakem Kursu da gerçekleştirilecek.

Çocuk Atletizmi paneli 8 Nisan’da

Ferhat Sakallı başkanlığında Şubat ayında göreve gelen Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu ilk olarak 8 Nisan’da Çocuk Atletizmi ve Çocuk Koruma Programına yönelik panel düzenlenecek. Atatürk Kongre Merkezi’nde yer alacak olan panel saat 9.30’da başlayacak. Söz konusu panel düzenlenecek gelişim semineri öncesinde büyük önem arz ediyor.

Antrenör Gelişim Semineri 15 Nisan’da

Gerçekleştirilecek panelin ardından 15 Nisan Cuma günü Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek. Atatürk Kongre Merkezi’nde yapılacak olan seminer saat 9.30’da başlayacak.

Antrenörlük Kursu 18-30 Nisan’da

Yeni antrenörlerin yetiştirilmesi ve mevcut antrenörlerin gelişiminin amaçlandığı 1 ve 2. Kademe Antrenörlük Kursu ise 18-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Söz konusu kursta teorik dersler online, uygulamalı derslerin ise yüz yüze yapılacak.

Hakem Kursu 18-21 Nisan’da

Yeni hakemlerin yetiştirilmesi ve mevcut hakemlerin bilgilerini tazelemesi açısından önem taşıyan Hakem Kursu ise 18-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kursta eğitmen olarak Cengiz Çiçek ve Halil Oğuz görev alacak.

Kayıtlar devam ediyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen panel, eğitim ve gelişim seminerlerine kayıt ve bilgi almak için federasyon sekreteri Aslı Aksın’a 0533 872 83 33 numaralı telefonla irtibat kurulabileceği belirtildi. Ayrıca federasyonun [email protected] mail adresi ile iletişim kurulabileceği duyurulan açıklamada ön kayıt için federasyonun www.ktaf.org.tr adresinden form doldurulabileceği de belirtildi.

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31/03/2022 11:04