Atletizmde hakem kursu düzenleniyor

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26/03/2023

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Atletizmde hakem kursu düzenleniyor

KKTC Atletizm Federasyonu, 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde Hakem Kursu düzenliyor. Teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan derslerin yüz yüze yapılacağı belirtilen açıklamada eğitimlerin Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Doç. Dr. Fehime Haslofça, MHK Başkanı Özgür Felek ve MHK Üyesi Hasan Başaranel tarafından verileceği duyuruldu. Kursun yeri ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin 0533 863 10 67 numaralı telefondan Hasan Başaranel ile irtibat kurabileceği belirtilirken, kursa kayıt olmak isteyenler federasyonun Facebook hesabından paylaşılan link üzerinden kayıtlarını yapabilecekleri de duyuruldu.

26/03/2023 12:20
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