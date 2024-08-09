Atletizmde kadınlar 400 metre engellide ABD'li Sydney McLaughlin-Levrone, dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 400 metre engelli kategorisinin finalleri gerçekleştirildi.

ABD'li Sydney McLaughlin-Levrone, 30 Haziran 2024'te ülkesinde 50.65 ile kırdığı dünya rekorunu Paris 2024'te 50.37'ye çıkartarak altın madalyanın sahibi oldu.

ABD'den Anna Cockrell 51.87'lik derecesiyle gümüş, Hollandalı Femke Bol ise 52.15 ile bronz madalya elde etti.