Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası düzenleniyor

KKTC Atletizm Federasyonu, sezonu ilk kez organize edeceği Kıbrıs Şampiyonası ile tamamlayacak. Federasyon tarafından yapılan açıklamada şampiyona 23-24 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alacak. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak yarışmalar saat 19.00’da başlayacak. Kulüplerin yanı sıra ferdi lisanslı sporcular da şampiyonada yer alıp yarışabilecek.

En çok puan alan sporculara ödül

İki gün gerçekleştirilecek yarışlar sonunda Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) puan cetveline göre yarışmalar genelinde kadınlarda ve erkeklerde en yüksek puanı elde edecek sporculara 2 bin 500’er Türk Lirası para ödülü de takdim edilecek. Yarışlarda ayrıca kulüplerin elde edeceği sonuçlara göre lig şampiyonlukları da belirlenmiş olacak.

Sezonun son yarışı

Şubat ayında göreve gelen Ferhat Sakallı başkanlığındaki KKTC Atletizm Federasyonu yönetimi, ilk olarak eğitim faaliyetlerine ağırlık verdi. Hakem ve antrenörlere yönelik eğitim faaliyetlerinin ardından Birkan Uzun Zirve Yarışı, Hasan Ruso Yarışları, Orhan Demircan Atmalar Kupası ve yol yarışları gibi birçok yarış organize edilirken, sezon hafta sonunda düzenlenecek Kıbrıs Şampiyonası ile tamamlanacak.

Sakallı: Gelecek yılın yarış yılı olmasını amaçlıyoruz

Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, gelecek yıl daha sık yarış organizasyonu yapmayı planladıklarını, pandemi sonrasında göreve geldikleri günden bu güne kadar federasyonu toparlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Covid-19 pandemisi nedeniyle iki neslin kaybolduğuna ve yarış yapamadığına dikkat çeken Sakallı, gerek ülkede düzenledikleri yarışlarla, gerekse Türkiye’deki şampiyonalara katılımlarla sporcuların yeniden yarışma fırsatı yakaladığını ifade etti.

Sakallı, “Geride bıraktığımız sezon pandemi sonrası geçiş yılı oldu” derken, “Umarım bundan sonraki yıllarda lisanslı sporcu sayısını eskisi gibi artıracağız. Gelecek yılın yarış yılı olmasını hedefliyoruz. Atlamalar, sprint, atmalar ve mesafeler olmak üzere bu kategorileri bölerek festival havasında yarışlar organize etmeyi ve sporcuların daha fazla yarışta yer almalarını amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

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22/07/2022 19:20