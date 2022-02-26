Atletizmde Sakallı dönemi

KKTC Atletizm Federasyonu’nda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, bugün federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde gerçekleştirildi.

Başkan Halil Samani’nin 11 Şubat 2022 tarihinde görevi bırakma kararı sonrasında düzenlenen genel kurulda tek aday olan Ferhat Sakallı üyelerin onayını alarak federasyonun yeni başkanı seçildi.

Samani raporları üyelere aktardı

Genel kurulda Divan Başkanlığı görevini Mehmet Aközer, sekreterlik görevlerini Hüseyin Ballı ve Duygu Türkan üstlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Halil Samani 2021 yılı faaliyet programını üyelere aktardı. Faaliyetlerin pandemiden dolayı etkilendiğini söyleyen Samani yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, rapor üyeler tarafından onaylandı. Samani daha sonra 2022 yılı faaliyet programını üyelere sunarken yeni gelecek yönetimin programı değiştirme hakkının olduğunu ifade etti. Samani son olarak mali bilançoyu üyelere aktarırken bilanço da üyeler tarafından onaylandı.

Sakallı: El birliği ile canla başla çalışacağız

Raporların sunulmasının ardından gündem gereği başkanlık seçimine geçildi. Başkanlık için tek aday olan Ferhat Sakallı, üyelerin oylarıyla federasyonun yeni başkanı oldu. Sakallı yaptığı konuşmada atletizme sporcu olarak başladığını ve bugünlere geldiğini söyleyerek, federasyonu olduğu konumdan daha yukarıya çıkarmak için el birliği ile canla başla çalışacaklarını aktardı ve Halil Samani’ye teşekkür etti.

Yeni yönetim kurulu

Ferhat Sakallı başkanlığındaki Atletizm Federasyonu yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ferhat Sakallı (Başkan), Cevdet Tınazcı (Asbaşkan), Tuncay İbrahimzade (Genel sekreter), Aslı Aksın (Mali sekreter), Berk Tuna, Mehmet Baykent, Cem Kılıç, Erdal Sakaoğlu, Kutay Kırmızı (Üye).

Denetleme Kurulu: Derviş Atakan, Tunç Tağmaç, Cem Dağdelen

Ceza Kurulu: Nursel Karabetça, Yeliz Kuset, Salih Boransel, Arif Doğan, Mehmet Sakallı

Merkez Hakem Komitesi: Özgür Felek, Hasan Başaranel, Fikriye İyican, Emine İyican, Mehmet Ağlarcan.

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26/02/2022 17:57