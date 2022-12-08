Atletizmde salon seçme yarışları düzenleniyor

KKTC Atletizm Federasyonu, Türkiye Salon Seçme Yarışı düzenliyor. Yarış yarın (9 Aralık Cuma) saat 11.00’de Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alacak. U14, U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenecek olan yarışlarda barajları geçecek olan sporcular Ocak ayında Bursa’da yapılacak olan salon şampiyonasına katılma hakkı kazanacak. Yarışa başvuru yapacak olan kişilerin 0533 863 10 67 (Hasan Başaranel) numaralı telefonla irtibat kurabilecekleri duyuruldu.

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08/12/2022 10:23