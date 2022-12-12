Atletizmde sekiz isim Türkiye salon barajını geçti

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12/12/2022

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Atletizmde sekiz isim Türkiye salon barajını geçti

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Cuma günü gerçekleştirilen Türkiye Salon Seçme Yarışı’nda branşlarında sekiz atlet Türkiye barajını geçti.

Atatürk Stadı’nda U14, U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen yarışta Türkiye barajını geçen isimler belirlendi. U14 erkekler kategorisinde Erdinç İnçay, yüksek atlamada 1.45’lik derecesi ile barajı geçti. U16 erkekler kategorisinde uzun atlamada 5.62’lik derecesi ile barajı geçen bir diğer isim Ramadan Coşkun oldu. U18 kızlar kategorisinde Aslıhan Kandil, 100 metrede 8.33 ve 200 metrede 26.63’lük dereceleri ile iki branşta baraj geçerken, yine aynı kategoride Ecem Nehir Çelik uzun atlama branşında 5.31’lik derecesi ile barajı geçti. U18 erkekler kategorisinde ise Gürsu Gülerler 60 metre engelli branşında 8.88’lik derecesi ile barajı geçme başarısı gösteren bir diğer atlet oldu.

12/12/2022 15:01
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TAGS: Atletizm
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