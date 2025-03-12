Atletizmde U14 kafilesi, Türkiye Salon Şampiyonası’na katılıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Özcan Kutlu Türkiye U14 Salon Şampiyonası, 13-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bursa, Osmangazi Atletizm Salonu’nda yer alacak yarışmaya katılmak için KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi adadan ayrıldı.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Mali Sekreter Aslı Aksın'ın yönetici olarak yer aldığı kafilede, Tuncay İbrahimzade ve Salih Boransel antrenör, Doğa Erek görevli olarak bulunuyor.

Şampiyonada altı atlet başarı hedefi ile yarışacak. Azra Avcı ve Kayla Uysal yüksek atlama branşında, Lavin Terzioğlu 60 metre ve 200 metre branşlarında, Hatice Asrın Yiğit 200 metre branşında, Sezgin Şeren 60 metre branşında ve Kumsal Arsal da 200 metre branşında madalya için piste çıkacak.