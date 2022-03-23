Atletizmde yoğun mesai sürüyor

KKTC Atletizm Federasyonu’nda geçtiğimiz ay Ferhat Sakallı başkanlığında göreve gelen yeni yönetim kurulu, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İlk etapta yapılan dış temasların ardından antrenör ve hakem eğitimlerini gerçekleştirmek için organize olan federasyon yönetimi, Salı günü federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde atletizm hakemleri ile bir araya geldi.

Yapılan toplantıya federasyon başkanı Ferhat Sakallı, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Özgür Felek ve hakemler katılım gösterdi.

Toplantıda hakemlerin sorunları ve ihtiyaçlarının yanı sıra ülke atletizminin nasıl ileriye taşınabileceği, bunun için neler yapılabileceği konularında görüş alış verişinde bulunuldu.

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 16:48