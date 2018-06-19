Atletizmi, “gıbırdadın” biraz - Kamil Kolcu yazdı

Sprinter atlet Yiğitcan Hekimoğlu tam destek olunmalı.

Antrenörü Celal Keleş yalnız bırakılmamalı.

Maddi destek ful olmalı.

Manevi destek fuldan da öte.

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Razıyım ben maaşımdan kesinti yapın her ay, “bir fon oluşturun”, dünya standartları derecelerine yakın sporculara verin.

Başta Yiğitcan’a.

Çünkü çocuk koşuyor.

Derece yapıyor.

Dünyaya açılıyor.

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Tembel, ağır aksak yapısından kurtarmak için Atletizm Federasyonu’nun “dürt butonuna” basmalı yetkililer.

Canlanması lazım.

Enerjisi yerine gelmesi lazım.

Geçmiş yıllarda Ömer Yalçıner’in, Meliz Redif’in gerisinde kalıyordu, bugün Yiğitcan’ın.

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Spor politikası oluşturmanın yanında, atletizmi devlet politikası yapılmalıyız.

Tartan pistleri olan bu ülkede 400 metreyi 50 saniyenin altında koşan atlet neden olmadığı sorgulanmalı.

Çünkü bundan 30 yıl önce “lise yıllarında” atletizm yapan sporcuların 400 metrede 50 saniyenin altında yaptıkları derece bile derece değildi.

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Reşat Oğuz’a da tam destek olmalıyız.

Adam, kendi yapında kendi ciğerini kavurup, atletizm sporunu sevdirmeye çalışıyor.

Kuralım bir atletizm komitesi, ülke genelinde çalışsın mesela.

Olmaz mı yani

Yapamaz mıyız?

Mahalle mahalle, sokak sokak gezsin.

Okullara gidilsin, beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte hareket edilip, seçilim yetenekleri, ELİT SPOR OKULU adı altında eğitelim.

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Yetkililerde bıraksınlar artık hamasi nutukları bir kenara.

Hade bir yerden el birliği ile tutalım işin ucunu.

Yıllar var ki söylüyoruz yazıyoruz, bunları.

Konuşmadan öteye geçmeye hazırsanız hazırız sayın yetkililer.

Alışılmış politikalarınızı bir kenara bırakın.

Atletizmi, gıbırdadın biraz.